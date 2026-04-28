23/04/2026 14:14

【ＡＩ】自變量機器人發布具身智能世界模型WALL-B，下月起進駐真實家庭

《經濟通通訊社23日專訊》深圳具身智能公司自變量機器人21日正式發布具身智能基礎模型WALL-B，這是全球首個基於世界統一模型架構(World Unified Model,WUM)的具身智能基礎模型，標誌著具身基礎模型從VLA架構向原生多模態融合架構的重大跨越。



據介紹，全新WALL-B模型採用WUM的核心架構理念，將視覺、語言、動作、觸覺與物理預測等多模態能力，融入同一個網絡聯合訓練，消除了傳統模組間的邊界與數據傳遞損耗，實現真實環境自主迭代，無需人工重新訓練和返廠調試。



自變量機器人創始人兼CEO王潛宣布，搭載WALL-B的新一代機器人將於今年5月25日進入真實家庭「上崗」，並同步啟動首批用戶招募計劃。此舉旨在突破當前家庭服務機器人在碎片化、隨機性環境中的智能瓶頸。(wn)