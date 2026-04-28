23/04/2026 15:02

【ＡＩ】普渡機器人完成近10億元融資，估值超百億，藍思科技等參投

《經濟通通訊社23日專訊》商用服務機器人企業普渡機器人宣布完成近10億元（人民幣．下同）新一輪融資，本輪融資由龍崗金控、亞投資本聯合領投，北汽產投、藍思科技(06613)(深:300433)、弘暉基金、珠三角與長三角等多地政府引導基金及知名硬科技投資機構共同參與。本輪融資後，公司估值突破百億元。



據介紹，本次融資資金將重點投入具身智能技術研發、產品矩陣擴充、全球市場縱深拓展、規模化產能建設與供應鏈升級，全面鞏固公司在全球商用服務機器人賽道的領先優勢，為登陸資本市場、引領機器人行業高質量發展築牢根基。



公開資料顯示，普渡機器人成立於2016年，總部位於深圳。截至目前，公司累計融資額已超20億元。據弗若斯特沙利文《全球商用服務機器人市場研究報告(2023)》數據，公司以23%的市場份額穩居全球第一，海外營收佔比連續多年超八成；出海領域以近半數份額領跑。此外，普渡機器人近年收入保持高速增長，2025年營收同比增長超100%；EBITDA接近轉正。(wn)