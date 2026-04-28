23/04/2026 08:52

【ＡＩ】美商務部長稱英偉達H200芯片尚未出售給中國企業

《經濟通通訊社23日專訊》據《路透》報道，美國商務部部長盧特尼克22日表示，英偉達(Nvidia)(US.NVDA)的H200芯片尚未出售給中國企業，原因是該些企業在獲得中國政府許可方面面臨困難。



當被問及H200對華銷售情況時，盧特尼克回應指：「截至目前，中國中央政府尚未允許企業購買這些芯片，因為他們正試圖將投資重點放在其國內產業上。」



今年1月，特朗普政府在附加某些條件的前提下，正式批准了英偉達H200芯片銷往中國，此舉引發了對華鷹派的擔憂，他們擔心北京會利用美國技術來增強其軍事實力。但知情人士透露，由於中美雙方在銷售條款上存在分歧，H200芯片的發貨一直受阻。



此外，盧特尼克還被問及華府是否計劃重新實施一項被稱為「關聯企業規則」的法規。該規定原本將限制向數千家中國公司出口美國先進技術，但作為中美貿易談判的一部分，已於去年11月被推遲一年實施。



「我同意關聯企業規則是美國值得考慮的明智之舉，但這是整個貿易協議平衡的一部分，」盧特尼克表示。(ry)