23/04/2026 10:55
【聚焦數據】廣州市首季GDP同比增長6%，工業增加值、消費均增逾6%
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▷ 廣州市首季GDP同比增6%至7988.88億元人民幣
▷ 工業增加值增6.5%，社會消費品零售總額增6.6%
▷ 固定資產投資增9.8%，工業及技改投資各增8.5%、24.5%
▷ 工業增加值增6.5%，社會消費品零售總額增6.6%
▷ 固定資產投資增9.8%，工業及技改投資各增8.5%、24.5%
其中，第一產業增加值同比增長4.2%，第二產業增加值同比增長5.8%，第三產業增加值同比增長6.1%。總體看，全市經濟運行回升向好、起步有力、實現「開門紅」。
具體來看，工業生產加快恢復。全市規模以上工業增加值同比增長6.5%，增速比去年全年提升5.3個百分點。農業生產平穩增長，全市農林牧漁業實現總產值107.04億元，同比增長4.8%。全市規模以上服務業實現營業收入同比增長10.6%，增速比去年提升2.7個百分點。
*社會消費品零售總額同比增6.6%，固投增9.8%*
另外，商品消費潛力激發，全市實現社會消費品零售總額3092.17億元，同比增6.6%，增速比去年全年提升1.1個百分點。分消費類型看，餐飲收入增長6.1%，其中限額以上網上餐費收入增長23.2%。分業態看，網絡消費熱度不減，限額以上實物商品網上零售額增長14.1%。
至於固定資產投資向新向優，全市固定資產投資同比增長9.8%。其中，工業投資增長8.5%，技改投資增長24.5%。產業投資為「兩業融合」蓄勢聚能，高技術服務業、高技術製造業投資均增長20%以上；數字經濟兩大核心行業，信息軟件技術服務業、計算機電子通信設備製造業投資均增長40%以上。(ry)