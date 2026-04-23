23/04/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾一周低，即期開市跌32點子報6.8251

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8650，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，較市場預測偏弱約360點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開32點子，報6.8251，上個交易日即期匯率收盤報6.8219。



市場人士稱，目前地緣局勢走向仍未明朗，監管持續過濾超出容忍範圍的單邊預期，人民幣短期料延續平穩走勢。分析人士指出，短期內，地緣政治局勢多變，油價高企導致全球需求出現走弱跡象，加上預期美國聯儲局將推遲減息，人民幣兌美元或延續橫行格局。



環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年3月，人民幣國際支付佔比從2月的2.74%升至3.10%，全球支付排名重上第五位，比2月前進1位。3月，美元國際支付佔比繼續是全球最多，而且從49.25%增至51.14%。(jq)