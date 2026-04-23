23/04/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌117點子，兩連跌報6.8336，創逾一周低

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8336，較上個交易日4時30分收盤價跌117點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，全日在6.8234至6.8355之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌42點子，報6.8371。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8650，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，較市場預測偏弱約360點。



市場人士表示，美伊談判陷入僵局，國際油價再度上行，美元小幅反彈，這料繼續施壓人民幣匯率；不過中國經濟仍具韌性，中期繼續看好人民幣表現。「美元/人民幣短期繼續跟著美元波動，幅度不大，」一外資行交易員稱，後續如果局勢進一步明朗，美元/人民幣有望繼續下探6.80元關口。



中信證券固收部認為，隨著美伊衝突逐步走向緩和，人民幣匯率有望受到提振；另外企業結匯提速或繼續成為人民幣走強的動力，但在內需改善帶動通脹明顯回升之前，人民幣升值節奏料較為溫和。(jq)