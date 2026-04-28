23/04/2026 16:49

【ＡＩ】奇瑞汽車與英偉達合作，共同開發機器人、輔助駕駛和座艙AI

《經濟通通訊社23日專訊》據《第一財經》報道，奇瑞汽車今日宣布與英偉達(US.NVDA)的全球戰略合作，雙方將在輔助駕駛、座艙AI、機器人三大領域共同開發並布局物理AI。



在自動駕駛領域，奇瑞汽車將為中國市場的L3/L4級智能汽車，採用英偉達DRIVE Hyperion平台；在座艙AI領域，奇瑞汽車將基於NVIDIA DRIVE開發新一代智能體驗。在具身智能等其他前沿領域，奇瑞汽車將基於英偉達Jetson平台的人形機器人和多元化智能機器人平台，採用開放機器人仿真框架NVIDIA Isaac Sim以及開放人形機器人開發平台NVIDIA Isaac GR00T，探索具身智能的新領域。(sl)