23/04/2026 09:12

【中東戰火】伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參議長已被解職

《經濟通通訊社23日專訊》伊朗戰事周四（23日）進入第55天，美國海軍正於霍爾木茲海峽執行對伊朗港口封鎖行動的關鍵時期，五角大樓宣布美國海軍部長費蘭卸任，並即時生效。



事件再度反映美軍對伊朗作戰的失利，且正激化特朗普政府與軍事將領的矛盾。此前，戰爭部長赫格塞斯已解除陸軍參謀長喬治的職務。



費蘭是特朗普任命的官員，於2024年底獲得提名，並在2025年1月就職，任期僅約一年多。



*美軍：已在霍爾木茲海峽攔截29艘船*



美軍中央司令部則於周三（22日）聲稱，美國海軍在霍爾木茲海峽封鎖行動中已攔截29艘船，並要求這些船掉頭或返回港口。司令部否認有關部分商船成功繞過封鎖的報道。



另據路透社引述消息人士報道，美國海軍還在亞洲水域扣押至少3艘伊朗油輪。報道稱，美軍攔截至少3艘懸掛伊朗國旗的油輪，並正將其從印度、馬來西亞和斯里蘭卡沿海的位置押走。



被扣押的船隻之一是「深海」(Deep Sea)號超級油輪，船上部分裝載著原油。另一艘被扣押的是較小的「塞文」(Sevin)號油輪，其最大載重量為100萬桶，當時裝載了65%。這兩艘船是在馬來西亞沿海被發現。



此外，滿載的「多雷納」(Dorena)號油輪也被攔截。該船載重量為200萬桶，三天前位於印度南部沿海。(rc)