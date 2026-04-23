23/04/2026 09:14

【特朗普當政】特朗普政府擬調整大麻管制分級，概念股上升

《經濟通通訊社23日專訊》白宮知情官員透露，特朗普政府最快將於周四（23日）正式推動大麻管制分級的調整。受此重大政策利好刺激，大麻相關股票及ETF上升。



據悉，該行政命令預計將指示美國緝毒局（DEA）或司法部頒布最終規定，將大麻從《管制物質法案》中管制最嚴的一級，降至與氯胺酮等藥物並列的三級。此舉標誌著美國聯邦層級首次承認大麻的醫療用途，並有望大幅降低大麻潛在藥用情境研究的審批壁壘。



市場分析指，這次重新分類的核心影響在於突破稅收和融資兩大瓶頸。目前，大麻企業受聯邦稅法第280E條限制，無法像一般企業一樣扣除薪酬、租金等營運費用，實際稅率高達60%至80%。一旦降級為三級，該條款將不再適用，企業獲利能力可望根本改善。此外，政策鬆綁可望為大麻企業打開主流銀行服務和機構投資大門。



受消息提振，AdvisorShares Pure US Cannabis ETF股價一度上漲23%，創下自2025年12月以來的最大日內漲幅。個股方面，Tilray股價一度飆漲18%，Aurora Cannabis跳漲15%，Canopy Growth等公司也大幅跟漲。(rc)