23/04/2026 10:52

【外圍經濟】三星電子3.7萬工人將舉行集會，為5月罷工做準備

《經濟通通訊社23日專訊》三星電子工會表示，他們預計周四（23日）將有約37000名工人參加在韓國平澤市巨型晶片工廠舉行的集會，5月將舉行罷工。



分析指，晶片為公司帶來創紀錄的利潤，令工人更大膽，因為對AI基礎設施的需求旺盛導致供應緊張並推高價格。



三星的競爭對手SK海力士在去年9月份，接受工會提出的薪酬改革和高額獎金的要求，這加劇了三星員工對差距的不滿，並引發工會成員數量的激增。



工會表示，如果無法達成協議，計劃從5月21日起舉行為期18天的罷工。



目前最具爭議的問題之一是工會要求取消績效薪酬上限，目前這項上限設定為年基本薪酬的50%，但三星管理階層已拒絕這項要求。(rc)