23/04/2026 10:36

【外圍經濟】瑞士政府對瑞銀新規作出讓步，但仍要求額外補充約200億美元資本金

《經濟通通訊社23日專訊》瑞士政府周四（23日）宣布，對瑞銀的新資本規則提案作出部分讓步，但堅持要求其為海外業務提供全額資本支持，預計仍將使該行需額外補充約200億美元資本金。



根據修改後的方案，瑞士政府在無形資產處理上做出妥協，瑞銀將無需立即從其資本金中全額扣除軟件和遞延稅資產，而是採納與歐盟一致的更溫和方案，允許遞延稅資產繼續計入資本，並對軟件資產進行最長三年的攤銷。瑞銀先前估計，若全額扣除這些資產，其資本將減少約110億美元。



然而，政府在核心條款上維持強硬立場，堅持瑞銀必須使用最高品質的核心資本(CET1)為海外子公司提供100%的資本支持，而非先前要求的60%。瑞士政府認為，此舉是防止重演瑞士信貸倒閉危機的關鍵，因為瑞銀的資產負債表規模約為瑞士經濟總量的兩倍。



瑞銀對此表示反對，認為該要求過於苛刻，將削弱其國際競爭力。不過，受此次部分讓步消息提振，瑞銀股價周三（22日）盤前上漲逾3%。



該法案仍需議會批准，最終要求尚存變數。瑞銀董事長先前曾表示，若無法達成妥協，不排除將總部遷出瑞士等激進回應。(rc)