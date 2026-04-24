25,978.07
+62.87
(+0.24%)
4,079.90
-13.35
(-0.326%)
4,769.37
-16.96
(-0.354%)
14,940.30
-103.15
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77,536.1800
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24/04/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3476，英國3月零售銷售按年升1.7%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.759
|98.770
|-0.011
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.71/75
|159.71/75
|159.71/75
|歐元/美元
|1.1687/91
|1.1685/89
|1.1684/88
|英鎊/美元
|1.3474/78
|1.3470/74
|1.3465/69
|美元/瑞郎
|0.7860/64
|0.7862/66
|0.7862/66
|美元/加元
|1.3688/92
|1.3693/97
|1.3700/04
|澳元/美元
|0.7130/34
|0.7127/31
|0.7127/31
|紐元/美元
|0.5854/58
|0.5850/54
|0.5852/56
|美元/人民幣
|6.8334/38
|6.8348/52
|6.8263/67
|美元/港元
|7.8355/59
|7.8356/60
|7.8324/28
*上述報價只供參考用