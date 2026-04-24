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24/04/2026 18:05
美匯指數報98.796，關注美國4月密歇根大學消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.796
|98.770
|0.026
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.73/77
|159.71/75
|159.71/75
|歐元/美元
|1.1685/89
|1.1687/91
|1.1684/88
|英鎊/美元
|1.3481/85
|1.3474/78
|1.3465/69
|美元/瑞郎
|0.7868/72
|0.7860/64
|0.7862/66
|美元/加元
|1.3687/91
|1.3688/92
|1.3700/04
|澳元/美元
|0.7128/32
|0.7130/34
|0.7127/31
|紐元/美元
|0.5855/59
|0.5854/58
|0.5852/56
|美元/人民幣
|6.8359/63
|6.8334/38
|6.8263/67
|美元/港元
|7.8352/56
|7.8355/59
|7.8324/28
*上述報價只供參考用