25,674.28
-240.92
(-0.93%)
4,066.04
-27.21
(-0.665%)
4,746.98
-39.35
(-0.822%)
14,848.45
-195.00
(-1.296%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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24/04/2026 09:04
美匯指數報98.826，美國4月製造業PMI初值升至54高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.826
|98.770
|0.056
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.77/81
|159.75/79
|159.71/75
|歐元/美元
|1.1683/87
|1.1681/85
|1.1684/88
|英鎊/美元
|1.3466/70
|1.3463/67
|1.3465/69
|美元/瑞郎
|0.7861/65
|0.7862/66
|0.7862/66
|美元/加元
|1.3697/01
|1.3698/02
|1.3700/04
|澳元/美元
|0.7130/34
|0.7126/30
|0.7127/31
|紐元/美元
|0.5855/59
|0.5851/55
|0.5852/56
|美元/人民幣
|6.8268/72
|6.8293/97
|6.8263/67
|美元/港元
|7.8334/38
|7.8320/24
|7.8324/28
上述報價只供參考用