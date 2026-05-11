24/04/2026 09:07

【國際要聞】日本福島核事故反應堆內部，測得極高水平核輻射

《經濟通通訊社24日專訊》日本東京電力公司公布福島第一核電站2號機組，上周四（16日）在反應堆內部測得極高水平核輻射。這是2011年核事故以來，東電首次在堆芯熔毀的反應堆內部，測量核輻射。



據日本放送協會報道，工作人員通過將裝有測量儀器的光纖內窺鏡，經由管道送入反應堆內部，在距離反應堆底部約5米的位置，測得核輻射劑量約為每小時4.7希沃特，處於極高水平。



東電稱，結果顯示2號機組反應堆內部仍殘留一定數量的核殘渣，將進一步分析數據，研究取出核殘渣的方法。



受311東日本大地震及海嘯雙重影響，福島第一核電站全部6個機組中的1至3號機組堆芯熔毀，形成約880噸具強放射性的核殘渣。(jf)