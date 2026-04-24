24/04/2026 16:49

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▷ 受影響合伙人獲財務補償及轉職協助

▷ 畢馬威美國審計業務現有約1400名合伙人及董事總經理 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》據《彭博》報道，四大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）將削減其美國審計業務中約10%的合伙人，以提升部門生產力，並使團隊規模與市場需求更匹配。受影響的合伙人將獲得財務補償及轉職協助。據悉，畢馬威美國審計業務現有約1400名合伙人及董事總經理。知情人士透露，該事務所的合伙人規模較競爭對手為大，是次裁減約140人。內部討論於星期三知會相關合伙人，裁員行動此前已透過提早退休計劃鼓勵離職。畢馬威美國公司在聲明中表示：「此舉屬於多年期策略的一部分，旨在調整團隊的規模、結構及技能，以配合審計平台的力量，更好地服務客戶及保護資本市場。」＊繼英國及去年裁員後的最新行動＊是次削減審計合伙人人數，是繼畢馬威兩大市場審計業務此前裁員後的最新行動。去年秋季，畢馬威美國已從審計業務中裁減195個職位，以應對員工流失率偏低的情況。今年3月，畢馬威英國亦通知近600名審計員工面臨裁員。＊AI技術推動審計流程變革，四大皆鉅額投資＊人工智能技術日益接管審計的關鍵步驟，促使事務所重新思考人員配置及服務交付模式。畢馬威及其主要競爭對手已投入數十億美元，將先進的AI工具置於審計等核心服務的中心。財務數據顯示，畢馬威美國2025財年總收入為132.8億美元，其中不斷擴張的審計業務貢獻近40億美元收入。據Ideagen Audit Analytics數據，過去兩年，畢馬威新增的上市公司審計客戶數量超過其他三大競爭對手。該事務所同時積極拓展私營公司審計業務。(ul)