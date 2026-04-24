24/04/2026 08:34

【開市Ｇｏ】美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

2026年4月24日【要聞盤點】



1、美股三大指數周四（23日）全線收低，其中軟件板塊成為暴跌重災區，拖累納指下挫逾200點。標指及納指早段曾創出盤中歷史新高，但受巨企業績疲弱及中東戰局風險夾擊，大市最終轉跌收市。道指收市跌179.71點，或0.36%，報49310.32點；標指跌29.5點，或0.41%，報7108.4點；納指跌219.06點，或0.89%，報24438.5點。中國金龍指數跌173點。日經指數開報59448.5點，升0.13%。



2、美國總統特朗普稱已「徹底封鎖」霍爾木茲海峽，直至伊朗願意達成協議，並下令擊沉任何在海峽布雷船隻。美軍表示已攔截兩艘超大型油輪。據報德黑蘭部分地區啟動防空系統，若停火破裂，美國考慮打擊伊朗在霍爾木茲海峽的軍事能力。



3、特朗普重申，美方不急於結束對伊朗軍事行動，亦未設終戰時間表。他強調只有時機成熟且條款對美國及其盟友絕對有利，才會與德黑蘭達成和平協議。但另有媒體稱，據悉美國急於從戰爭抽身，最終新核協議約束力或弱於2015年伊核協議。



4、據報以色列國防部長卡茨23日表示，以色列已做好重啟與伊朗戰爭準備，「只等美國綠燈」。



5、據報伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，導致德黑蘭首席談判代表、國會議長卡利巴夫辭職，令未來談判進程增添阻力。



6、美國4月綜合採購經理指數(PMI)初值由3月50.3回升至52，優於預期50.6。服務業PMI由49.8升至51.3，重上50盛衰分界線之上，亦優於預期50.6。



7、美國勞工部周四公布，截至4月18日止當周新領失業救濟人數升至21.4萬人，較前周修訂後20.8萬人增加6000人，略高於市場預期21萬人。



8、OpenAI推出最新模型GPT-5.5，專為實際工作設計，公司稱該模型能更快理解用戶意圖，並承擔更多工作內容，特別在多步驟任務上表現出色，例如規劃、使用工具及自我檢查。



9、英特爾首季業績及第二季指引全面超預期，首季收入增長7%至136億美元，第二季指引收入138億至148億美元，股價盤後飆升近20%。



10、Meta內部宣布5月將裁員10%以提升效率及彌補人工智能高額支出；微軟據悉向約7%美國員工提供自願退休方案。



12、根據綜合消費物價指數，2026年3月香港整體消費物價按年升1.7%，低於預期1.9%，但高於1至2月平均升幅1.5%。經季節調整失業率由2025年12月至2026年2月的3.8%跌至3.7%，低於預期3.8%；就業不足率亦由1.7%跌至1.6%。



13、內地醫療器械公司天星醫療(01609)今日至下周三(24日)招股，計劃全球發售842.185萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價98.5元，集資額最多約8.3億元，每手50股，入場費4974.67元。公司預期5月5日(星期二)掛牌，聯席保薦人為中信證券及建銀國際。





【焦點股】



石油股：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)

- 霍海局勢升級，美軍表示已攔截兩艘超大型油輪

- 伊朗部分地區啟動防空系統以應對「敵對目標」



AI模型概念股：阿里巴巴(09988)、百度(09888)、智譜(02513)、MINIMAX(00600)

- 美國政府擬採取行動阻止中國企業「蒸餾」美國人工智能模型

- OpenAI推出最新模型GPT-5.5



晶片股：中芯國際(00981)、ASMPT(00522)

- 英偉達季績及下季度指引均勝市場預期



中國鋁業(02600)

- 首季盈利逾55億人幣升近56%，收入升5%



中電信(00728)

- 首季純利按年跌17%，營運收入跌2.3%



名創優品(09896)

- 主席兼首席執行官葉國富將斥不少於5000萬元增持股份



博泰車聯(02889)

- 與龍頭新能源車企達成AI合作，利用英偉達平台開發車端大模型



君實生物(01877)

- 兩股東擬下月減持最多2142萬A股，現價計或套現8.7億人幣



金山軟件(03888)

- 附屬北京金山首季盈利22億人幣升4.4倍，收入升24%



金山雲(03896)

- 上調對小米(01810)雲服務上限兼擴大AI及算力合作



諾誠健華(09969)

- 首季盈利1億人幣升近5倍，收入升38%



麗珠醫藥(01513)

- 首季盈利5.8億人幣跌9%，收入跌10%





【油金報價】



紐約期油上升0.90%，報96.71美元/桶



布蘭特期油上升4.02%，報106.01美元/桶



黃金現貨上升0.05%，報4697.02美元/盎司



黃金期貨下跌0.78%，報4712.49美元/盎司