24/04/2026 18:12

中銀人壽去年新造標準保費按年升五成，創歷史新高

《經濟通通訊社24日專訊》中銀人壽宣布，截至2025年12月31日止，新造標準保費為258.62億元，按年升約五成，創歷史新高；公司連續多年在本港人壽保險市場保持領先地位，多元化銷售渠道展現強大的市場競爭力。



公司指，人民幣保險業務連續獨佔市場首位逾十年，市佔率逾五成；直接銷售渠道業務位列市場第一，新造標準保費超越2024年全年水平；保險專屬代理渠道的人均產能持續踞市場首位，新造標準保費及專屬代理人數均創歷史新高。經紀渠道業務按年倍增，創經紀渠道業務的歷史新高。



中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽充分發揮多渠道布局優勢，在電子渠道、銀行保險、保險專屬代理、財富管理團隊以及保險經紀渠道方面，均錄得卓越成績。(bi)