24/04/2026 18:19

Sun Life永明去年新造業務年度化標準保費按年升46%至118億元，創歷史新高

《經濟通通訊社24日專訊》Sun Life永明於保險業監管局最新公布的2025年香港長期保險業務臨時統計數字中，全年新造業務年度化標準保費（APE）錄得118億元，按年大升46%，創出歷史新高， 躋身香港首五大非銀行保險公司之列。



各項主要業務於第四季表現強勁，而經紀渠道、代理人渠道，以及銀保渠道均錄得顯著增長。其中，經紀渠道新造業務APE按年升144%，蟬聯市場第一；代理人渠道新造業務APE按年上升50%，高於行業整體同期12%的增幅，跑贏大市。另外，銀保渠道新造業務APE錄得穩健增長，按年上升53%；平均保費金額穩守市場前三，引證產品深受高淨值客戶歡迎。



香港永明金融行政總裁林嘉言表示，承接前年的穩健業務增長，公司於2025年在經紀、代理人及銀保三大分銷渠道表現亮麗。全年新造業務年度化標準保費首度突破百億元，經紀渠道業務更再度成為市場首位。



展望未來，他表示，會繼續以客戶為中心，提升產品與服務組合以回應客戶的理財及保障需求，同時進一步優化業務策略，尤其是針對高淨值客戶市場的方案。公司亦繼續深化數碼轉型及人工智能應用，在提升客戶體驗之同時，推動保險科技發展。(bi)