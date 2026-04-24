24/04/2026 11:34
《港元利率》一個月拆息連升四日報2.49厘，隔夜拆息下跌3點
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息繼續升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.48815厘，升0.238基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60661厘，升0.232基點。
隔夜息報2.36583厘，跌3.203基點；一周拆息升8.25基點，報2.55101厘，兩周則升0.095基點，報2.53012厘。長息方面，六個月拆息跌1.863基點，報2.72911厘，一年期則升0.214基點，報3厘。
港元匯價今日在7.8351-7.8322之間上落，最新報7.8351。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.36583厘，跌3.203基點；一周拆息升8.25基點，報2.55101厘，兩周則升0.095基點，報2.53012厘。長息方面，六個月拆息跌1.863基點，報2.72911厘，一年期則升0.214基點，報3厘。
港元匯價今日在7.8351-7.8322之間上落，最新報7.8351。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.36583
|-3.203
|一周
|2.55101
|+8.25
|兩周
|2.53012
|+0.095
|一個月
|2.48815
|+0.238
|兩個月
|2.52702
|-0.006
|三個月
|2.60661
|+0.232
|六個月
|2.72911
|-1.863
|一年
|3
|+0.214
資料來源：香港銀行公會