24/04/2026 10:00

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▷ 韓股正面趨勢含企業基本面、政策支持、資金流向

▷ 近期中東衝突致韓股波動 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》威廉博萊(William Blair)新興市場股票投資組合經理林紅雲(Vivian Lin Thurston)指，韓國股市存在多項正面趨勢，包括多個關鍵行業的基本面持續具利好、「企業價值提升」(Value-Up)計劃及政府的支援政策以及技術性資金流向支持。然而，近期中東衝突及其後對韓圜匯率、通脹及利率政策的影響，已導致韓國股市大幅波動，並可能在短期持續產生負面影響。整體短期盈利風險偏低，但估值倍數風險或會隨新興市場股市波動加劇而上升。綜合而言，由盈利強勁及股東總回報改善的持倉所帶動下，在部分新興市場策略中維持對韓國股票的超額配置，目前仍屬合理水平。*企業對中短期基本面表現信心，宏觀環境呈溫和穩健狀態*以上觀察由三個驅動因素支持。首先，企業對中短期基本面表現出安心與信心，訂單趨勢持續向好，價格、利潤率及回報前景亦正面，受惠行業包括記憶體、國防、電力設備、造船、銀行及化妝品公司。儘管中東爆發衝突，大部分管理層似乎並不擔心公司基本面受到衝擊，但承認可能對能源價格、外匯及供應鏈構成潛在干擾。部分國防企業甚至可能因戰事而受惠。此外，整體宏觀背景大致符合預期，呈現溫和穩健的狀態，即低增長、低通脹及減息環境。然而，隨著中東衝突持續演變，部分情況可能出現變化。與此同時，「企業價值提升」(Value-Up)計劃在各行各業已取得良好進展，而計劃尚處於早期階段，並獲得政府的全力支持。*資金流向依然強勁，孖展融資尚算溫和估值仍不高*資金流向在全球及本地投資者（尤其是散戶）推動下依然強勁。家庭資產負債高度集中於房地產（佔比75%），而在高樓價下家庭置業負擔能力已大幅下降。孖展融資在近幾個季度有所增加但尚算溫和，目前略高於200億美元水平，相當於韓國股市自由流通市值約1%。股市估值仍然不高，MSCI韓國12個月遠期市盈率低於8倍，相比之下，MSCI新興市場約為12倍。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。