24/04/2026 10:38

【中東戰火】瑞士嘉盛：中東戰事造成明顯衝擊，大多數海灣國家料陷衰退

《環富通基金頻道24日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul認為中東戰事已對海灣國家造成明顯衝擊。石油及天然氣產量大幅下滑，其他經濟活動亦受到干擾。即使短期內達成協議，供應中斷及需求轉弱的影響仍需時間修復，預計大多數海灣國家將陷入衰退。



阿曼為主要例外，因其政治中立令能源基建未受破壞，且對霍爾木茲海峽航運依賴較低。在對外層面，海灣合作委員會（簡稱海合會/GCC）國家整體仍具韌性，包括較脆弱的巴林在內，均能獲取美元流動性支持。目前GCC主權債券息差已反映美伊達成協議的預期及其外部抗壓能力。(wa)



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