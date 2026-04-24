24/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶24點子，三連跌報6.8674，創逾半個月低
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8674，較上個交易日跌24點子，三連跌，創4月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約270點，上個交易日報6.8650。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8674
|+24.00
|1歐元/人民幣
|8.0079
|-99.00
|100日圓/人民幣
|4.2944
|-44.00
|1港元/人民幣
|0.8767
|+1.80
|1英鎊/人民幣
|9.2304
|-163.00
|1澳元/人民幣
|4.8884
|-148.00
|1紐元/人民幣
|4.0126
|-315.00
|1新加坡/人民幣
|5.3637
|-43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7201
|-107.00
|1加元/人民幣
|5.0028
|-51.00
|1人民幣/林吉特
|0.5784
|+14.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0727
|+772.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4258
|+211.00
|1人民幣/韓元
|216.5000
|+14.00