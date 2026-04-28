24/04/2026 09:26

【ＡＩ】豆神教育推出AI短劇平台，面向全球企業客戶提供SaaS服務

《經濟通通訊社24日專訊》Microsoft AI Tour年度盛會21日在上海舉行，豆神教育(深:300010)作為大會贊助商之一亮相活動展示環節，介紹其自研產品「豆神AI短劇平台」。目前產品已正式上架Microsoft Marketplace，面向全球企業客戶提供SaaS服務。



據介紹，豆神AI短劇平台推動微軟Azure雲與AI技術在短劇生成領域的創新應用，可實現從一句話到成片的全鏈路自動生成。該平台基於多模態AI架構，整合文本理解、圖像生成、視頻生成與智能配音等能力，覆蓋劇本生成、分鏡拆解、角色設定到視頻合成與成片輸出等關鍵環節。該平台可用於教育領域的知識講解、情境化教學內容及文化類內容生成，也可服務內容創作者、MCN機構及企業品牌傳播等多樣化內容生產需求。(wn)