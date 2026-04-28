24/04/2026 10:43

【ＡＩ】比亞迪、吉利、理想等逾10家頭部車企宣布接入千問

《經濟通通訊社24日專訊》據內媒報道，2026北京車展開幕首日，長安(深:000625)、東風(滬:600006)、北汽(01958)、比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)、長城(02333)(滬:601633)、理想(02015)、上汽大眾、上汽智己等宣布接入千問。未來，這些車企的部分車型在車內可實現複雜路徑規劃、閒聊、查新聞、訂酒店、買門票、點外賣、查快遞等全場景服務。



今年3月，一汽紅旗率先宣布接入千問智能體，在車內可實現多模糊意圖識別與複雜路徑規劃的服務閉環；4月份，廣汽集團團(02238)(滬:601238)宣布接入千問後，座艙具備了極強的邏輯理解與長文本處理能力，並融入阿里巴巴(09988)的「吃、住、行、游、購、娛」全生態，實現「一次指令、全部搞定」。



據了解，千問正持續提升模型能力、加速生態協同，同時Qwen-Omni全模態大模型已適配主流車端芯片，阿里雲的智能座艙方案將應用在更多車型上。(wn)