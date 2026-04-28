24/04/2026 10:55

【ＡＩ】小鵬料今年量產飛行汽車和人形機器人，並於廣州啟動Robotaxi測試

《經濟通通訊社24日專訊》2026北京國際車展今日開幕，據內媒報道，小鵬汽車(09868)以AI改變世界為主題，帶來AI汽車、飛行汽車、AI機器人三大物理AI載體。其中，飛行汽車「陸地航母」已獲7000台訂單，預計今年內量產；最擬人的人形機器人IRON同步亮相，同樣有望今年實現量產。



*總裁顧宏地：未來公司機器人業務規模有望超過汽車業務*



小鵬汽車總裁顧宏地在接受媒體採訪時表示，小鵬今年將在廣州啟動自動駕駛出租車(Robotaxi)測試，未來12至18個月，預計生產數百至數千輛Robotaxi。人形機器人初期將用於前台接待或銷售等崗位，與客戶進行互動。顧宏地並稱，未來10至20年，小鵬的機器人業務規模有望超過汽車業務，因為人形機器人在生活中的應用場景將會更多。(wn)