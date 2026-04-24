24/04/2026 14:26

【聚焦數據】今年首季義烏外貿進出口突破2000億，創同期新高

《經濟通通訊社24日專訊》據浙江義烏海關統計，今年一季度，義烏外貿繼續保持良好發展勢頭，進出口總值突破2000億元（人民幣．下同），達到2093.7億元，創歷史同期新高。相比去年，提前一個月突破2000億元大關，同比增長25%，高於全國進出口增速10個百分點。其中，出口1786.1億元，同比增長21.3%；進口307.6億元，同比增長52.2%。



今年一季度，義烏與全球220多個國家和地區有貿易往來。其中，對東盟進出口增長68.3%，成為義烏主要貿易市場中增速最快的市場；同期，義烏對共建「一帶一路」國家進出口1474億元，增長29.8%，佔同期義烏進出口總值超七成；對非洲進出口410億元，增長47.3%。



近日，國家主席習近平指出，義烏小商品闖出大市場、做成大產業，形成「義烏發展經驗」，這是因地制宜發展縣域經濟的成功實踐。要把「義烏發展經驗」進一步總結好兼運用好，引導各地區探索走出符合各自實際的高質量發展之路。(ry)