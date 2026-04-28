24/04/2026 10:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 國家電網印發2026年具身智能發展規劃

▷ 規劃包括採購8500台設備，總投資68億元

▷ 資金分配：設備採購58億，研發8億，人才2億 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》據《界面新聞》報道，國家電網有限公司已內部印發《2026年具身智能發展規劃》，包括集中採購各類具身智能設備約8500台，總投資約68億元(人民幣．下同)，重點聚焦電力巡檢、帶電作業、應急救援、倉儲物流四大場景，旨在推動電網從「人工運維」向「自主化運維」轉型。一名具身智能行業應用的核心產業鏈人士預測，「若計入南方電網及地方能源集團的跟進採購，業內預計2026年電力行業具身智能總投資規模有望突破100億元。」根據上述規劃文件，2026年的採購清單被細分為三大品類，執行分批次集中採購策略：Q1試點採購、Q3規模化採購、Q4補充採購。本次採購的機器人本體公司包括雲深處、宇樹、智元、優必選、傅利葉等。其中，四足巡檢機器狗為最大單品類，採購數量達5000台，預算金額15億元，重點部署於變電站、輸電線路及山區電網；人形帶電作業機器人為單價最高品類，採購數量500台，預算金額25億元，應用場景覆蓋配網帶電作業與特高壓項目；雙臂巡檢機器人採購數量3000台，預算金額18億元，主要用於變電站設備操作與故障處理。上述設備採購金額合計58億元，剩餘10億元將投向技術研發(8億元)與人才培養(2億元)。文件同時明確，所有採購設備需符合國家電網《電力具身智能設備技術規範》，優先選擇能與「光明電力大模型」深度融合、支持本地化部署的供應商，以保障數據安全。(jq)