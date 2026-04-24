24/04/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾半月低，即期開市跌4點子報6.8340

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8674，較上個交易日跌24點子，三連跌，創4月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約270點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開4點子，報6.8340，上個交易日即期匯率收盤報6.8336。



霍爾木茲海峽仍沒有重開的希望，而戰火可能重開的擔憂則繼續推高國際油價，美元也順勢擴大升勢，人民幣續承壓。



市場人士稱，美國經濟韌性以及地緣局勢為美元反彈提供支持，而局勢一旦緩和，美元將重新承壓；人民幣短期續跟隨美元波動，只是幅度相對有限，逢高仍是結匯時機。



招商銀行金融市場部稱，只要美伊談判時間難以敲定，霍爾木茲海峽的解封仍然遙遙無期；對市場而言，很難看到局勢降級的實質性利好。故短期內，美元指數在98關口附近仍有支撐。(jq)