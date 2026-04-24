24/04/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌6點子，三連跌報6.8342，創逾兩周低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8342，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，三連跌，創4月9日以來逾兩周新低，全日在6.8328至6.8393之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌21點子，報6.8363。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8674，較上個交易日跌24點子，三連跌，創4月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約270點。



市場人士表示，地緣緊張局勢重新升溫，美元也回到近兩周高位，人民幣亦承壓調整，不過幅度有限，操作上仍可考慮逢高結匯。



「美元/人民幣短期繼續跟著美元波動，若能升到6.85-6.86附近，還是逢高結匯，」一外資行交易員稱，美元目前主要受地緣影響，如果美伊不是地面戰，美元指數估計上不了100關口。(jq)