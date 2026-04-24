24/04/2026 15:32
【聚焦數據】首季財政收入增2.4%創三年同期新高，支出規模達預算25%近五年最快
《經濟通通訊社24日專訊》中國財政部國庫支付中心主任王建勛今日在財政部新聞發布會上表示，一季度，全國一般公共預算收入6.16萬億元(人民幣．下同)，同比增長2.4%，增幅比前兩個月提高1.7個百分點，高於過去三年同期水平，反映出中國經濟運行起步有力，開局良好。
一季度，全國稅收收入4.85萬億元，同比增長2.2%。分稅種看，國內增值稅增長4.9%，主要受工業生產者出廠價格降幅收窄等因素帶動。證券交易印花稅增長78.1%，主要是股票市場交易活躍，成交金額增長。
一季度，全國一般公共預算支出7.47萬億元，同比增長2.6%，支出規模為年初預算的24.9%，支出進度為近五年來最快。(sl)
一季度，全國稅收收入4.85萬億元，同比增長2.2%。分稅種看，國內增值稅增長4.9%，主要受工業生產者出廠價格降幅收窄等因素帶動。證券交易印花稅增長78.1%，主要是股票市場交易活躍，成交金額增長。
一季度，全國一般公共預算支出7.47萬億元，同比增長2.6%，支出規模為年初預算的24.9%，支出進度為近五年來最快。(sl)