24/04/2026 17:21
【聚焦數據】中國首3月FDI為2496億元人民幣，同比下降7.3%
《經濟通通訊社24日專訊》商務部發布數據顯示，2026年1-3月，全國新設立外商投資企業13987家，同比增長11%；實際使用外資金額2496億元(人民幣．下同)，同比下降7.3%，降幅較1-2月的5.7%擴大。
從行業看，製造業實際使用外資714.6億元，服務業實際使用外資1746億元。高技術產業實際使用外資1027.3億元，同比增長30.7%，佔全國實際使用外資的41.2%，較去年同期提升12個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長127.8%、88.1%、23.8%。
從來源地看，盧森堡、瑞士、法國、韓國實際對華投資分別增長96.8%、50.4%、42.3%、35.2%(含通過自由港投資數據)。(jq)
從行業看，製造業實際使用外資714.6億元，服務業實際使用外資1746億元。高技術產業實際使用外資1027.3億元，同比增長30.7%，佔全國實際使用外資的41.2%，較去年同期提升12個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長127.8%、88.1%、23.8%。
從來源地看，盧森堡、瑞士、法國、韓國實際對華投資分別增長96.8%、50.4%、42.3%、35.2%(含通過自由港投資數據)。(jq)