24/04/2026 18:16

【ＡＩ】中國據報要求月之暗面等科技企業，未經批准不得接受美國資本投資

《經濟通通訊社24日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國要求部分知名科技公司，未經許可不得新增來自美國資本的投資。



知情人士稱，包括國家發改委在內的監管部門近期要求一些科技公司，除非明確獲批，否則不能接受來自美國的投資。其中一位人士稱，正在尋求上市的AI大模型企業月之暗面已收到相關指引；另外一位人士稱，階躍星辰也收到了這樣的通知。知情人士表示，此舉是在Meta收購Manus之後，中國官方採取的舉措之一，意在阻止美國投資人在事關國家安全的敏感行業取得相關中國企業的股權。



知情人士並透露，監管機構也對TikTok的母公司字節跳動有類似的要求；官方不希望字節跳動未經政府批准便讓新的美國投資人透過老股轉讓購入公司股份。



報道指，國家發改委、商務部未回覆尋求置評的傳真；月之暗面和階躍星辰的發言人未回應置評請求；字節跳動的代表未回覆尋求置評的信息。



報道認為，最新限制措施將會使得中國科技企業面臨進一步被孤立的風險。過去20多年來，中國初創科技企業的發展得到了風險投資的支持，而這類資本很大一部分來自美國。(sl)