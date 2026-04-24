24/04/2026 09:28

【中東戰火】亞市早盤油價上漲，因霍爾木茲海峽仍關閉

《經濟通通訊社24日專訊》霍爾木茲海峽持續關閉，油價周五（24日）早盤上漲。布蘭特原油上漲1.1%，至每桶106.26美元；紐約期油上漲1.0%，至每桶96.80美元。



美國總統特朗普表示，該海峽仍然「嚴密封鎖」，並命令美國海軍射殺任何在水道中布設水雷的船隻。



德國商業銀行研究部的Barbara Lambrecht在研究報告中表示，霍爾木茲海峽的關閉仍然是決定性因素，只要對石油貿易至關重要的封鎖看不到盡頭，油價就可能保持在每桶100美元以上。



*伊朗：收到首筆霍爾木茲海峽通行費*



此外，伊朗議會副議長哈米德雷扎．哈吉．巴巴伊表示，首筆霍爾木茲海峽通行費收入已匯入中央銀行帳戶。



本月8日，英國《金融時報》引述伊朗石油天然氣和石化產品出口商聯盟(OPEX)消息報道，在美伊停火期間，伊朗將要求通過霍爾木茲海峽的油輪以加密貨幣支付通行費。(rc)