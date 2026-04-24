24/04/2026 11:09

【ＡＩ】OpenAI發布全新AI大模型GPT-5.5，迄今智能程度最高

《經濟通通訊社24日專訊》OpenAI於周四（23日）發布全新AI大模型GPT-5.5，表示該模型為至今為止智能程度最高，使用體驗最直觀的模型。



OpenAI聯合創辦人兼總裁布羅克曼表示，該模型在多個領域能力均得到提升，此次更新讓公司距離打造OpenAI專屬AI超級應用的目標又邁進一步。



布羅克曼表示：「相較於GPT-5.4，GPT-5.5運算速度更快，邏輯更精準，消耗的詞元更少。這意味著企業與普通用戶能夠用上更前沿的AI能力，這正是我們的目標之一。」



GPT-5.5適用場景十分廣泛，既涵蓋智能體程式設計、知識處理等基礎企業級應用，也能用於數學運算、科學研究等前沿探索領域。(rc)