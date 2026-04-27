27/04/2026 17:47

《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社27日專訊》美股上日（24日）呈個別發展，英特爾首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。然而，市場持續觀望於巴基斯坦舉行的美伊和平談判進展，地緣政治陰霾加上傳統板塊疲弱，拖累道指逆市微跌。道指跌79.61點或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點或0.8%，報7165.08點。港股方面，恒生指數收市報25925，跌52點或0.2%，成交2516億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間28日凌晨12:30am，歐洲央行執委施納貝爾出席查理曼獎與科爾基金會聯合舉辦活動的專題小組討論。



數據方面，今晚10:30pm，美國公布4月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負0.2升至0.8。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。(wa)