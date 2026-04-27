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27/04/2026 09:06
美匯指數報98.571，密歇根大學4月消費者信心指數跌至49.8仍勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.571
|98.533
|0.038
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.46/50
|159.51/55
|159.35/39
|歐元/美元
|1.1714/18
|1.1707/11
|1.1720/24
|英鎊/美元
|1.3519/23
|1.3512/16
|1.3533/37
|美元/瑞郎
|0.7856/60
|0.7861/65
|0.7847/51
|美元/加元
|1.3669/73
|1.3675/79
|1.3668/72
|澳元/美元
|0.7155/59
|0.7143/47
|0.7150/54
|紐元/美元
|0.5880/84
|0.5871/75
|0.5880/84
|美元/人民幣
|6.8345/49
|6.8361/65
|6.8361/65
|美元/港元
|7.8342/46
|7.8345/49
|7.8355/59
上述報價只供參考用