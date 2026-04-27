27/04/2026 07:56

《國金頭條》白宮記者會響槍聲，美伊僵局未解，油價重返升勢

《經濟通通訊社27日專訊》美國周末發生白宮記者晚宴槍擊事件，總統特朗普及夫人梅拉妮婭需緊急撤離。與此同時，美國和伊朗的和談亦陷入僵局。油價再度上漲，美股期貨受壓。



布蘭特期油一度上漲2.5%，至每桶107.97美元，紐約期油位於每桶96美元附近。美股期貨也於隔夜交易中下跌。道指期貨下跌0.2%，標普500指數期貨下跌0.3%，納斯達克100指數期貨則下滑0.3%。



*納指與標指上周五雙雙破頂*



上周五 （24日），受英特爾(US.INTC)首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。



道指跌79.61點，或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點，或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點，或0.8%，報7165.08點。



國際金價在每盎司4700美元附近反覆整固，現貨金報每盎司4718美元，升約0.5%；紐約期金報每盎司4736美元，微升0.2%。



美匯指數偏軟，大致在98.5至98.8區間上落，跌約0.2%至98.52。美元兌日圓匯價持續高企於159.3至159.8區間，進一步逼近160的心理及潛在干預關口，日內微跌0.1，報159.4。歐元兌美元匯價反覆向上，報1.1717，升約0.3%。(jf)