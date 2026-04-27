27/04/2026 08:03

【外圍經濟】密歇根4月消費者信心終值回升勝預期，但仍處歷史低位附近

《經濟通通訊社24日專訊》密歇根大學公布，4月美國消費者信心指數終值報49.8，高於市場預期的48，亦優於初值的47.6，顯示月內信心有所修復，惟整體水平仍徘徊歷史低位附近。



分項數據方面，反映當前經濟狀況的現況指數終值升至52.5，高於預期的51及前值50.1；消費者預期指數終值報48.1，亦優於預期的47.7，較前值46.1明顯回升。兩項分項指數同步好轉，顯示消費者對眼前處境及未來前景的判斷均有邊際改善。



然而，通脹預期數據仍令市場憂慮。1年期通脹預期終值維持4.7%的高位，5年期長線通脹預期亦達3.5%，遠超疫前2.3至3.0%的正常區間。(kk)