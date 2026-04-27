27/04/2026 09:13

【特朗普當政】白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普上周六（25日）晚參加白宮記者晚宴期間，一名「孤狼」槍手闖入會場，與特勤局人員交火後被制服。由於英理查理斯三世將於當地時間周一（27日）到訪，英美雙方已緊急磋商加強保安措施。



英國白金漢宮周日（26日）表示，在英美雙方經過一整日討論後，決定英王查理斯三世與王后卡米拉的訪美行程按原定計劃進行，他們將於周一（27日）起國事訪問美國4天。



*特朗普：槍擊與伊朗戰事無關*



特朗普強調，他並不認為此次事件與伊朗戰爭有關。聯邦司法官員表示，31歲槍手艾倫(Cole Tomas Allen)將於周一在華盛頓聯邦地區法院首次出庭。他已被控企圖謀殺聯邦官員、使用危險武器襲擊聯邦執法人員、在暴力犯罪中使用槍械等罪名，且不排除未來會追加更多指控，如恐怖主義相關罪名。



據美媒報道，初步調查顯示，艾倫來自洛杉磯郊區托蘭斯(Torrance)，2017 年畢業於加州理工學院，獲得機械工程學士學位。他曾任職兼職補習教師，曾於2024年10月，向參選總統的民主黨候選人賀錦麗捐款25美元（折合約196港元）。據報他在案發前數年已開始暗中囤積武器，並在行動前留下的宣言中將特朗普稱為「叛國者」。(jf)





