27/04/2026 13:12

【外圍經濟】豐田3月全球銷量按年下降7.3%，中東地區暴跌三分之一

《經濟通通訊社27日專訊》由於中東地區銷量大幅下滑，以及旗下熱門RAV4運動型多功能車型換代，豐田3月份全球銷量按年大跌7.3%，至897871輛，是連續第二個月下降。



其中，海外銷量下降7.2%，日本市場銷量下降7.8%。按地區劃分，該月中東銷量暴跌近三分之一，至3.4萬輛。美國和中國市場的銷量分別下降8.5%和8.0%。



豐田並未解釋在中東銷量大幅下滑的原因。但分析指，由於伊朗戰爭持續，擾亂了霍爾木茲海峽的運輸，以及更廣泛的經濟活動，中東地區的汽車需求有所減弱。



雖然銷量下跌，但豐田3月份全球汽車產量按年增長2.1%，其中美國增長4.9%，中國增長7.7%，而日本則下降了3.3%。（jf）