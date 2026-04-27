27/04/2026 15:36

【外圍經濟】油價上升無阻升勢，日韓股周一收市齊創新高

《經濟通通訊社27日專訊》面對伊朗戰事持續，石油價格持續上漲的危險，日、韓股市周一（27日）仍雙雙破頂。



其中，韓國股市收盤首次突破6600點，再創歷史新高。韓國綜合股價指數(KOSPI)收盤上漲139.4點，漲幅2.15%，報6615.03點，距上周四創下6475.81點的前紀錄，僅兩個交易日。



韓國股市當天成交量巨大，達8.356億股，成交額達33萬億韓元（約合224億美元），其中上漲股票數量超過下跌股票，比例為495比357。主要受人工智能(AI)驅動的晶片和電力設備板塊上漲的提振。韓元兌美元匯率也走強。



日本股市方面，日經指數上漲1.4%，至60537.36點，首次收於60000點關口上方。電子股領漲，發那科和基恩士在公布季度業績後均上漲16%。



10年期日本國債孳息率上升3個基點，至2.465%。投資者正在關注企業季度財報以及中東局勢的發展。(jf)