27/04/2026 08:28

【開市Ｇｏ】特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

2026年4月27日【要聞盤點】



1、美股周五（24日）收市表現呈個別發展，受英特爾首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。然而，市場持續觀望於巴基斯坦舉行的美伊和平談判進展，地緣政治陰霾加上傳統板塊疲弱，拖累道指逆市微跌。美股三大指數收市表現各異。道指跌79.61點，或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點，或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點，或0.8%，報7165.08點。日經指數開報60132點，升0.06%。



2、周六（25日）在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴突發槍擊，美國總統特朗普及多名高級官員被緊急疏散。31歲的嫌犯攜帶多件武器，試圖衝破宴會廳外的安檢站，在與安保人員交火後被制服並拘捕，目前接受調查。特朗普認為此次事件與伊朗戰爭無關。



3、伊朗外長周六在巴基斯坦會見調解人，德黑蘭方面表示，美國是否真心推進外交解決方案仍有待觀察，不會在威脅和封鎖之下被迫進行談判。而特朗普取消了美國特使赴巴基斯坦會談行程 ，並稱伊朗領導層內部存在嚴重內訌和混亂。



4、美軍持續封鎖對進出伊朗港口的船隻實施全面封鎖，周六在阿拉伯海攔截了一艘與伊朗有關的船隻。



5、日本經濟產業省宣布，為應對中東地緣政治危機帶來的能源供應風險，將於5月1日起分階段啟動第二輪國家石油儲備釋放計劃。本次行動將釋放約580萬千升原油，預計耗資約5400億日圓。



6、日本總務省公布數據顯示，日本3月份全國核心消費者物價指數(CPI)按年上升1.8%，升幅較2月份的1.6%擴大0.2個百分點，為五個月來首度回升，符合部分市場預期。



7、密歇根大學公布，4月美國消費者信心指數終值報49.8，高於市場預期的48，亦優於初值的47.6，顯示月內信心有所修復，惟整體水平仍徘徊歷史低位附近。



8、英特爾公布2026年第一季度業績，期內營收達136億美元，按年增長7.2%，大幅超越分析師平均預期的約124億美元，較公司早前所給指引上限亦高出14億美元。非GAAP調整後每股盈利錄得0.29美元，遠超市場預期的0.01美元及去年同期的0.13美元。英特爾業績帶動盤前股價急升逾19%。這是英特爾連續第六個季度超越財務預期。富瑞發表最新研究報告，將英特爾(US.INTC)的目標價由原先的60美元大幅上調至80美元。



9、中國國務院上周五召開常務會議，研究科技創新有關工作，會議稱要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，加快實現高水平科技自立自強。



10、外媒根據中國財政部數據計算得出，內地上月廣義公共支出同比下降2.5%，創去年10月以來最大降幅，而廣義財政收入成長3.4%，創7月以來最大增幅。



11、香港財政司司長陳茂波表示，香港股市今年以來IPO籌集資金超過1400億港元，新股集資額繼續位列全球首位。



12、中國家用醫療器械企業-可孚醫療(01187)(深:301087)今日至周四（30日）招股，計劃全球發售2700萬股，其中約10%在港公開發售，每股作價39.33元，集資額最高達10.62億元，每手100股，入場費3972.67元。公司預期於下周三（6日）掛牌，聯席保薦人為華泰國際及法國巴黎銀行。





【焦點股】



中國神華(01088)

- 首季盈利119億元人民幣跌11%，收入升1%



洛陽鉬業(03993)

- 首季盈利近78億元人民幣升97%，收入升44%



中信證券(06030)

- 首季盈利近102億元人民幣升55%，收入升41%



國產晶片概念：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 央視指DeepSeek新模型發布緩慢，旨在深度適配國產晶片生態



泡泡瑪特(09992)

- 推出首款家電THE MONSTERS雪櫃，限量兩個版本售價5999元人民幣，本月底發售



零跑汽車(09863)

- 正式推出Lafa 5 Ultra兩個版本，限時售價11.88萬元及12.48萬元人民幣



一脈陽光(02522)

- 擬折讓逾19%配股支付3.53億元收購，使其影禾醫脈持股增至25.36%



中國宏橋(01378)

- 上市附屬首季盈利近68億元人民幣升38%，收入升3%



中國平安(02318)

- 旗下平安銀行首季盈利145億元人民幣升3%，淨息差降至1.79%



長汽(02333)

- 首季純利跌46%至9.45億元人民幣，收入升13%



赤峰黃金(06693)

- 首季盈利近10億元人民幣升1倍，收入升48%



中國有色礦業(01258)

- 預計首季盈利2億美元增長約63%，陰極銅產量升10%



金風科技(02208)

- 首季盈利9億元人民幣升60%，申請發行不超過20億元人民幣票據



國泰海通(02611)

- 首季盈利64億元人民幣跌48%，收入升59%



RIMBACO(01953)

- 75%股權轉讓予盛屯集團折讓74%提全購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上升2.06%，報96.34美元/桶



布蘭特期油上升2.36%，報101.47美元/桶



黃金現貨下跌0.73%，報4674.89美元/盎司



黃金期貨下跌1.11%，報4688.19美元/盎司