27/04/2026 16:24

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 百度發布GenFlow4.0 AI工作台，集成於文庫網盤

▷ GenFlow4.0月活1億，月任務交付2億次，支持多模態編輯

▷ 支持PC/APP部署OpenClaw，團隊空間可調用AI協作 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》百度今日舉行AI Day開放日，百度文庫網盤聯合發布通用智能體「GenFlow4.0」，全面升級Office Agent，個人和團隊均可在網盤通用智能體GenFlow4.0中一鍵部署OpenClaw，把文庫網盤打造成自己的「AI工作台」。*GenFlow4.0已有1億月活用戶，月任務交付達2億次*截至目前，通用智能體GenFlow4.0已擁有1億月活躍用戶，月任務交付達2億次。基於通用智能體GenFlow4.0，文庫網盤Office Agent也全面煥新，一句指令即可並行調用PPT、Excel、Word Agent，支持更多模態內容的理解和生成、更自由的元素化編輯，讓Office Agent真正成為「更主動、更能幹、更懂你」的「辦公專家」。同時，通用智能體GenFlow4.0深度兼容OpenClaw等框架。個人用戶可進入百度網盤PC端、APP端零門檻部署OpenClaw，不佔本地內存，支持其他平台龍蝦一鍵遷移；提供電腦手機無縫協作體驗，隨時在手機端發起任務、調用已授權文件讓AI在電腦操作；PPT、Excel、創意寫作等優質Skills「技能庫」開箱即用，支持接入開源生態Skills。團隊用戶則可點擊百度網盤PC端側邊欄「團隊空間」，在通用智能體GenFlow4.0入口中一鍵部署OpenClaw。百度網盤「團隊空間」的核心優勢，就是把Agent搬到數據裏，而不是把數據搬到Agent裏。百度網盤已服務10億用戶，團隊數據已沉澱在網盤，專業Agents在原地工作，讓用戶無需跨平台、跨工具，在網盤實現「一句話、一個平台，就能召喚一支AI協同團隊」。百度網盤還將在百度Create大會發布視頻剪輯Agent能力，5月底發布團隊版「Agent協作軍團」。未來，在「團隊空間」中點擊通用智能體GenFlow4.0，即可調用「Agent軍團」進行集群並行協作，1小時內一次性結果交付，還能和團隊成員、其他Agent協同工作，讓團隊裏的人從「接力棒」變成「決策者」，把精力真正釋放到創意與判斷上。