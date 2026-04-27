27/04/2026 11:56
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報2.46厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.45732厘，跌3.083基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60411厘，跌0.25基點。
隔夜息報2.26869厘，跌9.714基點；一周拆息跌8.19基點，報2.46911厘，兩周則跌8.845基點，報2.44167厘。長息方面，六個月拆息跌0.107基點，報2.72804厘，一年期則無升跌，報3厘。
港元匯價今日在7.8367-7.8342之間上落，最新報7.8359。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.26869厘，跌9.714基點；一周拆息跌8.19基點，報2.46911厘，兩周則跌8.845基點，報2.44167厘。長息方面，六個月拆息跌0.107基點，報2.72804厘，一年期則無升跌，報3厘。
港元匯價今日在7.8367-7.8342之間上落，最新報7.8359。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.26869
|-9.714
|一周
|2.46911
|-8.19
|兩周
|2.44167
|-8.845
|一個月
|2.45732
|-3.083
|兩個月
|2.52679
|-0.023
|三個月
|2.60411
|-0.25
|六個月
|2.72804
|-0.107
|一年
|3
|-
資料來源：香港銀行公會