27/04/2026 11:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期日本央行4月會議維持政策不變

▷ 若霍爾木茲海峽重開，日本央行最快夏季加息

▷ 安聯投資對日本股票維持正面看法 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》日本央行將於4月27至28日舉行貨幣政策會議，安聯投資多元資產首席投資總監Gregor M.A. Hirt預期日本央行維持政策不變。在不確定性顯著上升的環境下，日本央行通常會採取審慎立場。正如「解放日」後所見的猶豫不決，預期今次亦會出現類似情況。儘管日本央行早前已為4月政策行動鋪路，但中東衝突的爆發，已從根本上改變了政策考量。日本央行如今被迫權衡，在潛在的成本推升型通脹急升，與嚴重供應鏈中斷可能打擊日本脆弱經濟復甦之間作出取捨。在相關風險能見度改善之前，日本央行很可能選擇按兵不動。*其他政策工具效果較加息更顯著，不應期待釋出強烈政策訊號*此外，日本央行或認為現階段尚有空間可以觀望。政府正透過其他政策工具，更直接地應對當前的經濟壓力，其效果亦較加息更為顯著。新增的能源補貼有助緩和近期能源價格急升帶來的衝擊，令日圓走勢成為最需要關注的問題。然而，在市場對4月加息的預期迅速降溫之際，日本財務省多次釋出干預警告，成功將美元兌日圓匯率穩定在160關口之下，顯示日本央行短期內未必有迫切需要透過調整利率進行干預。在即將舉行的記者會上，預期行長植田和男將強調，日本央行基本的政策路徑維持不變。他或重申，一旦經濟走勢符合央行預期，加息步伐將會恢復；同時亦會承認，短期下行風險有所上升，基於風險管理考慮，有必要稍作延遲。加息周期能否重啟，關鍵在於地緣政治局勢是否趨於穩定。若緊張局勢緩和、霍爾木茲海峽恢復通航，預期日本央行最快可於夏季重新考慮加息。不過，投資者不應期待4月會議釋出強烈政策訊號；相反，日本央行更可能採取漸進式指引，以在高度不確定的環境下保留政策彈性。*維持對日本股票正面看法，日圓上行空間料仍有限*在此背景下，安聯投資維持對日本股票的正面看法。儘管日本對能源進口依賴甚高，且在地緣政治局勢惡化時需保持靈活應對，但市場目前已「看穿」中東衝突的短期動盪，轉而聚焦局勢降溫的可能性。隨著市場焦點重新回到基本面增長動力，尤其是人工智能(AI)及半導體相關主題加速發展，日本股市的投資前景仍然具吸引力。至於日圓，安聯投資維持中性立場。貿易條件惡化及其他地區收益率上升，持續對日圓構成壓力。在當前匯率水平下，預期當局將繼續努力捍衛匯率，以應對相關逆風。然而，由於目前仍缺乏推動日圓持續反彈的直接催化劑，日圓的上行空間料仍然有限。最後，安聯投資對日本國債維持中性看法。全球收益率上升，帶動日本國債收益率同步走高，若衝突出現緩和或市場重新關注經濟增長風險，收益率或有回落空間；相反，若日本央行維持審慎立場，同時財政政策保持積極，則收益率仍有進一步上升的可能。整體而言，目前相關風險與機遇大致相若。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。