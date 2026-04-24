24/04/2026 17:50

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預測聯儲局4月維持利率不變，伴隨鷹派立場

▷ 3月CPI年增3.3%，消費者信心跌至新低

▷ 4月FOMC會議無新經濟預測，媒體聚焦鮑威爾言論及沃什議題 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，伊朗的地緣政治衝突，初步跡象已迅速反映在美國經濟數據中。3月整體CPI年增幅飆升近一個百分點，達到3.3%，而消費者信心則跌至歷史新低。猶幸核心通膨未見受到能源價格影響的跡象，長期通脹預期或仍維持穩定。目前的情況正印證教科書式的應對邏輯，促使聯儲局在4月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上無視市場亂局並維持利率不變。然而，為確保通脹預期持續受控，此舉勢必伴隨偏鷹派立場。*媒體或聚焦鮑威爾經濟觀點及會否回應沃什近期言論*由於本次會議不會公布新的經濟預測摘要或利率點陣圖，媒體或聚焦鮑威爾的經濟觀點，以及其是否會回應潛在繼任者沃什近期的言論。關於沃什主政下的減息幅度問題，此前的聽證會結果令鴿派失望。會議透露，縮表及相應的降息是一項長期過程，而非短期的戰術性調整。此外，由人工智能(AI)驅動的通脹降溫及增長能否持續，目前仍不明朗。鮑威爾或許將在問答環節中被問及此議題。無論聯儲局主席之位花落誰家，短期內首要任務仍是觀察油價上漲是否引發核心通脹的「二次效應」，以及關稅帶來的物價壓力是否已見頂或開始緩解，此兩項指標是今年稍後啟動降息的必要前提。第三項關鍵指標則是勞動市場，其狀況目前尚屬穩健。令人意外的是，鮑威爾的潛在繼任者似乎並未對聯儲局「雙重使命」中的促進就業給予太多關注。4月會議將是鮑威爾以主席身份參加的最後一次正式FOMC會議。他後續是否還會出席，將取決於沃什的提名確認程序是否出現延遲。(wa)