27/04/2026 15:18

【議息前瞻】瑞士嘉盛：通脹預期維持穩定，歐洲央行4月沒加息理由

《環富通基金頻道27日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為歐洲央行在4月沒有加息的理由。歐洲央行已明確表示，在應對能源價格衝擊時，不會「因猶豫不決而運轉停滯」。但該行同時強調，希望掌握有關衝擊的規模、持續時間及波及程度等充分信息。



*仍料歐洲央行於6月及9月加息，瑞士央行未來12個月內不會加息*



鑑於戰事對實體經濟的負面影響，以及市場通脹預期維持穩定，故Karsten Junius認為歐洲央行在4月30日的會議上沒有加息的理由。然而，未來數月若通脹率進一步上升，屆時或需作出政策回應。該行仍預計歐洲央行將於6月及9月加息。



瑞士央行方面，沒有跟隨歐洲央行的必要，預計未來12個月內不會加息。自伊朗戰事爆發及油價飆升以來，市場已預期瑞士央行在未來幾季有機會加息，但提高政策利率對瑞士而言幫助不大，因為其情況與歐元區截然不同，主要有三個原因：(i) 通脹率接近目標範圍下限，通脹預期過度上升並非實際的政策風險；(ii) 瑞郎匯率仍然偏高，擴大對歐元的利差將有所幫助；(iii) 瑞士工資走勢並未顯示瑞士央行通脹目標有偏離風險。無論其他央行採取何種措施，該行認為維持政策利率不變是瑞士央行未來幾季的最佳政策立場。(wa)