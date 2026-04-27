27/04/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升95點子，止三連跌報6.8579，創逾三年高
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8579，較上個交易日升95點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約300點，上個交易日報6.8674。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8579
|-95.00
|1歐元/人民幣
|8.0173
|+94.00
|100日圓/人民幣
|4.2952
|+8.00
|1港元/人民幣
|0.8754
|-13.00
|1英鎊/人民幣
|9.2526
|+222.00
|1澳元/人民幣
|4.8909
|+25.00
|1紐元/人民幣
|4.0192
|+66.00
|1新加坡/人民幣
|5.3639
|+2.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7096
|-105.00
|1加元/人民幣
|5.0036
|+8.00
|1人民幣/林吉特
|0.5783
|-0.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0129
|-598.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4204
|-54.00
|1人民幣/韓元
|215.7800
|-72.00