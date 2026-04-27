27/04/2026 17:12

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 發改委禁止外資收購Manus項目

▷ 智能眼鏡銷售額同比增46.8%

▷ 一季度工業利潤總額同比增15.5% More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬深股市今日（27日）升跌不一，滬綜指收升0.16%報4086.34點，深成指升0.37%，創業板指跌0.52%。兩市全日成交額2.59萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮減524億元或者2%。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，未來兩個月，預計A股和H股都有潛在上漲空間，A股可能更多受益於穩健的工業企業利潤增長。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8239，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，止三連跌，全日在6.8233至6.8320之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8579，較上個交易日升95點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約300點。*今日新聞精選*1. 國家發改委今日表示，外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。去年12月，Meta(US.META)宣布將收購Manus，該交易對Manus的估值在20億至30億美元之間。隨後中國商務部表示，將對Meta收購Manus一事進行評估和調查，至本月初再強調，中國政府支持企業根據需要開展跨國經營與技術合作，惟相關行為需遵守中國法律法規，履行法定程序。2. 中國外交部宣布，應外交部長王毅邀請，澳洲外長黃英賢將於4月28日至30日（明日至周四）訪華。外交部發言人林劍今日在例行記者會上介紹，黃英賢外長訪華期間，王毅外長將同她共同主持第八輪中澳外交與戰略對話，就中澳關係及雙方共同關心的國際、地區問題深入交換意見。另外，比利時副首相兼外交大臣普雷沃於4月27日至5月1日訪華。林劍表示，中方期待通過此訪，同比方就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交流，擴大共識、深化合作。3. 據中國商務部官網消息，今年以來，商務部創新推動現代商貿流通體系建設，促進批發和零售業高質量發展。據國家統計局數據，一季度，中國批發和零售業增加值3.5萬億元，同比增長4.1%，佔GDP比重為10.5%。今年首次將智能眼鏡納入補貼範圍，成為消費品以舊換新新熱點，在政策帶動下，重點企業智能眼鏡銷售量、銷售額同比分別增長42.4%、46.8。4. 國家統計局公布數據顯示，1-3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額16960.4億元，同比增長15.5%。3月單月利潤同比增長15.8%，增速創去年9月以來新高。1-3月份，規模以上工業企業實現營業收入33.19萬億元，同比增長5.0%；營業收入利潤率為5.11%，同比上升0.46個百分點。1-3月份，製造業實現利潤總額12384.3億元，增長19.1%。5. 據《彭博》報道，中國稅務部門的全面整頓行動對金屬市場中的貿易商造成衝擊，許多公司面臨著開票額度被大幅壓縮的問題。據悉，中國已加強審查所謂的「循環開票」，這種操作涉及關聯方之間互相買賣並用發票獲取銀行貸款。國家稅務總局上周五（24日）說，已加強整治此類行為，擠出GDP「水分」。據幾位受影響人士透露，該項調查牽扯到了上海一大批從事銅、鋁、銀交易的貿易商。隨著地方稅務部門開展嚴格的合規檢查，許多貿易商已被迫暫停業務。6. 美國財政部上周五（24日）宣布，將中國的私營煉油企業恒力石化的重要子公司--恒力石化（大連）煉化有限公司列入「特別指定國民清單」(SDN)，因其是伊朗最大的原油和其他石油產品客戶之一，已購買了價值數十億美元的伊朗石油。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應稱，中方一貫反對缺乏國際法依據的非法單邊制裁，敦促美方停止濫施制裁和「長臂管轄」的錯誤做法，中方將堅決維護本國企業的合法權益。7. 中國信通院發布數據顯示，3月，國內市場手機出貨量2115.0萬部，同比下降7.1%，其中，5G手機1966.7萬部，同比增長1.3%，佔同期手機出貨量的93.0%。1-3月，國內市場手機出貨量6080.5萬部，同比下降12.7%，其中，5G手機5546.8萬部，同比下降9.1%，佔同期手機出貨量的91.2%。3月，國產品牌手機出貨量1778.7萬部，同比下降14.8%，佔同期手機出貨量的84.1%。8. 螞蟻靈光App今日正式上線「體驗世界模型」功能，成為業界首個可在移動端體驗世界模型的AGI產品。用戶上傳一張圖片，即可在手機端生成可交互的3D世界，並以第一人稱視角進行探索，單次體驗最長約60秒。據介紹，該功能接入螞蟻開源的LingBot-World-Fast世界模型，支持分鐘級長時一致性與實時交互。在交互方式上，靈光針對移動端引入類手遊雙搖桿操作：左側控制移動，右側控制視角，實現低門檻上手的沉浸式體驗。(jq)